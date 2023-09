Juventus | Allegri punta ancora sul 3-5-2 contro il Sassuolo | unico ballottaggio a centrocampo

(Di venerdì 22 settembre 2023) Massimilianosembra intenzionato a confermare il 3-5-2 in occasione della sfida tra, in programma al Mapei Stadium. Tra i pali Szczesny, difeso dal trio difensivo orfano dell’infortunato Alex Sandro e composto da Gatti, Bremer e Danilo. In mezzo al campo confermati Locatelli, Rabiot e Miretti (favorito su Fagioli), mentre sulle fasce ci saranno McKennie e Kostic. Infine, nonostante la tanta concorrenza, in attacco non si toccano Vlahovic e Chiesa, con Milik e Kean pronti a subentrare a gara in corso. Proprio nella giornata odierna, laha inoltre reso noto che nella serata di martedì 10 ottobre si terrà presso il PalaAlpitour di Torino l’evento “Together, a Black & White Show“, ovvero una festa dedicata a tutti i tifosi della. Sempre dal 10 ottobre sarà ...

... può già considerarsi un ex giocatore della, è probabile che a gennaio la dirigenza bianconera cerchi di rimpolpare la rosa dei centrocampisti a disposizione di Max. Secondo le ...Alex Sandro , difensore brasiliano classe 1991 della, salterà almeno 7 partite di campionato per via dell'infortunio subito in allenamento 2 ...aggregherà al gruppo della prima ...

Domani Sassuolo-Juventus, i convocati di Allegri: assente Alex Sandro e il solito Pogba TUTTO mercato WEB

Sono state diramate le convocazioni in vista della sfida della sfida con il Sassuolo. All’appello agli ordini di mister Allegri mancano Alex Sandro e Pogba. Probabili diversi cambi per l’allenatore ...Ziliani punge la Juventus: 'Non ha onorato i debiti verso i suoi tesserati, condizione indispensabile per ottenere l’iscrizione al campionato' ...