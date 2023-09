Julia Roberts in bermuda insieme a Ryan Gosling alla Milano Fashion Week E tutte le star in front row alle sfilate

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il parterre dellemilanesi si tinge di glamour, merito delle numeroseaccorse per ammirare le creazioni dei brand per la Primavera-Estate 2024. Da Sharon Stone da Tod's a Kendall Jenner da Gucci, eccole celeb ospiti della

Scatto con il tecnico dei Red Devils e maglia in omaggio: quella rivelazione di Guardiola sulla attrice...

Scatto con il tecnico dei Red Devils e maglia in omaggio: quella rivelazione di Guardiola sulla attrice...

Il regista di Mission : Impossible 7 aveva valutato la possibilità di far interpretare a Julia Roberts il ruolo dell'antico amore di Ethan Hunt, ...

Secondo Emily Blunt c'è una differenza tra essere un'attrice e una star del cinema e per spiegare il suo punto di vista ha citato Julia Roberts , una ...

È difficile immaginare qualcuno che non sia Richard Gere nel ruolo del Principe Azzurro per la damigella in pericolo, Julia Roberts , nella moderna ...

Il tanto atteso ritorno di Gucci è andato in scena. Con Sabato de Sarno alla direzione artistica dopo il congedo di Alessandro Michele, Ancora (così ...

Dai Ferragnez al completo a Ryan Gosling, testimonial Gucci ma mai uomo da fashion week;, diva della giornata, e Kendall Jenner , in prima fila accanto a Bad Bunny e Anna Wintour. ...- - > A spiccare tra tuttein tailleur bermuda, così come uno splendido Ryan Gosling in canotta e bomber di pelle e Kendall Jenner , con micro trench e pump. Gucci PE 2024: potere al ...

Julia Roberts sfilata Gucci: tutte le star in front row AMICA - La rivista moda donna

Gucci: da Julia Roberts e Ryan Gosling fino a Pierpaolo Piccioli, tutti nel parterre per Sabato De Sarno la Repubblica

Proprio come il front row di Fendi, anche le prime file di Gucci sono state invase da volti noti di Hollywood, tra cui Julia Roberts che per l'occasione ha scelto un tailleur grigio con bermuda al ...Il tanto atteso ritorno di Gucci è andato in scena. Con Sabato de Sarno alla direzione artistica dopo il congedo di Alessandro Michele, Ancora (così si chiama la collezione Primavera estate 2023) ha ...