Judo | Grand Slam Baku 2023 | trionfo di Assunta Scutto | terzo posto per Giuffrida

(Di venerdì 22 settembre 2023)dell’azzurranell’ottavostagionale del WorldTour disputato a. Durante la prima giornata di gare sul tatami azero l’atleta napoletana ha conquistato il successo nella categoria -48 kg, dopo aver fatto il suo esordio direttamente dal secondo turno. Nel suo percorsoha sconfitto prima la slovena Marusa Stangar e l’israeliana Shira Rishony, conquistando la Pool A e il biglietto per il final block. La numero uno della classifica mondiale, dunque, si è poi imposta per ippon sia in semifinale sia in finale, rispettivamente sulla spagnola Laura Martinez Abelenda e sull’azera Leyla Aliyeva. Per la campana si tratta del secondodella stagione dopo quello ottenuto lo scorso giugno al ...