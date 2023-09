Judo | Assunta Scutto vince il Grand Slam a Baku! Giuffrida conquista un altro podio

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) Calato il sipario sulla prima giornata dela Baku, tappa del World Tour diiniziata quest’oggi e il cui termine è previsto domenica 24 settembre. Sul tatami della National Gymnastics Arena in Azerbaijan, in palio punti pesanti in ottica ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, dal momento che lo scoccare delle lancette fa sentire la sua presenza. Quest’oggi protagoniste cinque categorie: -48 kg, -52 kg e -57 donne; -60 kg e -66 kg uomini. Le magiche donne delitaliano hanno colpito ancora.nei -48 kg hato a soli 21 anni il terzo titolo in un, dopo le affermazioni ad Abu Dhabi (2021) e ad Astana di quest’anno. Per lei, n.1 del ranking e bronzo mondiale della ...