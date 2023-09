Jomi Salerno in Azerbaijan per l’EHF | doppio impegno con il KUR

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Attesa terminata per la. Arrivate in, le campionesse d’Italia in carica sono pronte a scendere in campo per uno dei momenti più importanti della nuova stagione sportiva. La Coppa Europea, infatti, vedrà le salernitane mettere momentaneamente da parte il massimo campionato di pallamano femminile. Dopo l’esordio vittorioso con Teramo e il turno di riposo della scorsa settimana, le atlete allenate da mister Francesco Ancona sono, dunque, attese, dall’in EHF, confermandocosì, anche per la stagione in corso, la sua presenza in Europa. Nell’ultimo decennio sono, infatti, numerose le partecipazioni dellaa competizione europee: in Cup Winner’s Cup, in EHF Champions League e in EHF European Cup. Sarà il KUR l’avversaria da battere nel ...