Jessica Selassié | arriva il successo in radio e tv ma spara a zero contro il Grande Fratello

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 22 settembre 2023)è stata la vincitrice delVip 6: quello è stato il suo trampolino di lancio, è innegabile, però la ex vippona ha da dire qualcosa proprio sul realityha talento: è innegabile, ma con l’ingrediente giusto però: la notorietà avuta grazie alVip 6, che l’ha eletta vincitrice del programma di casa Mediaset. Ora però la bella ex vippona sta avendo il suoine in tv ma sembra avere da ridire proprio sul reality che l’ha resa famosa, quello condotto da Alfonso Signorini. É plausibile che, come tanti altri ex vipponi, non abbia gradito il “pentimento” sul cast del passato fatto proprio a Verissimo da Signorini durante una ...