Jaguar - Accordo con Tesla per l' accesso ai Supercharger americani

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 22 settembre 2023) Laha raggiunto uncon laper consentire ai propri clienti di accedere alla rete deinegli Stati Uniti, in Canada e in Messico. I termini dell'alleanza. L'intesa è analoga a quelle sottoscritte da un crescente numero di costruttori (Ford, General Motors, Mercedes, Polestar o Volvo, solo per citarne alcuni): tutte le nuovevendute nella regione a partire dal 2025 avranno la piena integrazione dello standard di ricarica Nacs senza la necessità di un adattatore e potranno così beneficiare dei vantaggi garantiti dall'infrastuttura sviluppata dalla. Inoltre, l'azienda britannica fornirà gli adattatori ai proprietari della sua unica elettrica attualmente in gamma, la I-Pace, quando saranno disponibili.