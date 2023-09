Iran | nuova stretta contro le donne che non portano il velo

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 22 settembre 2023) (Adnkronos) – Sanzioni sempre più severe inper le ragazze e leche violano il rigido codice di abbigliamento, a cominciare dall’obbligo delnei luoghi pubblici. Il Majlis, il Parlamento di Teheran, ha votato a favore di unverso disegno di legge in tal senso, con un periodo “di prova” di tre anni. Lalegge prevede anche sanzioni pecuniarie per chi “promuove la nudità” su media e social network. Chiunque non osservi i nuovi regolamenti riceverà punizioni che possono arrivare fino a 10 anni di reclusione mentre il regolamento sulin vigore precedentemente prevedeva una detenzione da 10 giorni a 2 mesi. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.