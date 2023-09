Iran | condannato a morte principale imputato attentato a mausoleo Shah Chergah

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Teheran, 22 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Un tribunaleiano haildell'attacco perpetrato in agosto contro unnella provincia di Fars, situato nel sud del Paese, che ha provocato due morti e la cui responsabilità è stata attribuita dalle autorità al gruppo jihadista Stato islamico. L', identificato come Rahmatolá Nouruzof, cittadino tagico, è stato accusato di omicidio, minaccia alla sicurezza nazionale e collaborazione con lo Stato islamico, come rivelato dal capo del dipartimento di giustizia del Fars, Kazem Mousavi. Inoltre, ha aggiunto il funzionario, altre due persone accusate di avere rapporti con Nouruzof sono state condannate a cinque anni di carcere, dopodiché saranno espulse dal Paese, come ha ...