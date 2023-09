iOS 17 0 1 17 0 2 – Apple lo rilascia per tutti i suoi dispositivi | Link Diretti al Download

(Di venerdì 22 settembre 2023)periOS 17.0.1, build 21A340 e iOS 17.0.2 (solo per alcuni iPhone) build 21A350,alper, iOS 17.0.1, con numero di Build 20A340 e iOS 17.0.2 (solo per alcuni iPhone) Build 21A350, questi nuovi aggiornamenti correggono diversi problemi e alcune misure L'articolo proviene da TUTTO HACKINTOSH CYDIA & JAILBREAK

Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi iOS 17, build 21A329, Link Diretti al Download . Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi , iOS 17, ...

Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi iOS 16.7 , build 20H19, con correzioni di bug, ecco i Link Diretti al Download . Apple , rilascia per ...

Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi iOS 17.0.1 , build 21A340 e iOS 17.0.2 (solo per alcuni iPhone) build 21A350, Link Diretti al Download . ...

Ma in questo caso non si spiega perché l'impostazione sia disponibile con17 ma solo sugli iPhone 15. Forsela introdurrà anche in iPhone 14 e altri modelli con futuri aggiornamenti ...A pochissimi giorni dal rilascio delle ultime piattaforme softwareha pubblicato nuovi aggiornamenti critici che correggono tre falle di sicurezza importanti. La Mela ha distribuito17.0.1, iPadOS 17.0.1 e watchOS 10.0.1 che includono "importanti correzioni ...

Apple rilascia iOS 17.0.1 per tutti ed iOS 17.0.2 per gli iPhone 15 [DOWNLOAD] iSpazio

Apple rilascia iOS e iPadOS 17.0.1 e iOS 17.0.2 per gli iPhone 15 iPhone Italia

A pochi giorni dalla disponibilità generale per tutti gli utenti di iPhone e iPad, Apple ha reso disponibili i primi aggiornamenti per iOS e iPadOS 17 ...Da oggi tutti coloro che vogliono un iPhone 15 o 15 Pro possono averlo. La nuova lineup è da oggi disponibile negli Apple Store e in tutti i negozi autorizzati. Tanti gli utenti in coda a Milano all'A ...