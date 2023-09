iOS 16 7 – Apple lo rilascia per tutti i suoi dispositivi | Link Diretti al Download

4 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco Notizie Relazionate17 AppsMAC OSaggiorna Pages, Numbers e Keynote per/iPadOS e macOS: tutte le novità 2 24 Marzo 2021In passato, quandoancora le utilizzava, venivano anche applicate le plastiche trasparenti. ... verificare il numero di serie e controllare che i dati nelle impostazioni dicorrispondano a ...

Apple rilascia iOS 17.0.1 per tutti ed iOS 17.0.2 per gli iPhone 15 [DOWNLOAD] iSpazio

Apple rilascia iOS e iPadOS 17.0.1 e iOS 17.0.2 per gli iPhone 15 iPhone Italia

If you own an iPhone you'd be wised to head to your settings without delay and download the very latest iOS update. Apple has just released a very important upgrade to its popular operating system ...It was hardly difficult to edit photos you took with your iPhone in the Photos app to begin with, but Apple has made it even simpler by introducing zoom to crop in iOS 17. Now, when zooming in on an ...