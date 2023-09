Inzaghi ha imparato | in Champions si riprende cambiando modulo

Leggi su inter-news

(Di venerdì 22 settembre 2023) Real Sociedad-Inter è una partita che ha detto qualcosa sulla crescita dicome allenatore. Il cambio dinel finale è un segnale. SOSTITUZIONI CHIAVE – C’è poco da salvare nella prestazione dell’Inter in casa della Real Sociedad. Ma tra questo poco ci sono le scelte dinel finale di partita. Dei cambi che vanno oltre quanto visto in campo. Che già non è stato poco, visto che proprio i cambi hanno portato i nerazzurri al pareggio. Ma quelle sostituzioni segnano un netto cambiamento rispetto all’visto nei primi anni. FISSAZIONE SUL– Una critica mossa spesso al tecnico infatti riguarda la sua immobilità sul 3-5-2. Il suo, che mantiene anche coi cambi. Che di solito infatti vanno ruolo per ruolo. Esterno per esterno, punta per punta e così via. ...