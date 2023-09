Investito sulla Taranto-Martina Franca e morto sul colpo | rinvio a giudizio per l’automobilista Decesso di Angelo La Ragione | 49 anni | il 17 gennaio 2022

(Di venerdì 22 settembre 2023) Di seguito lo stralcio del comunicato diffuso da Studio 3A: All’esito dell’udienza preliminare tenutasi mercoledì 20 settembre 2023, in tribunale a, il Gup dott. GiovCaroli, accogliendo la richiesta della Procura, ha rinviato ail ventottenne tarantino che il 17ha travolto e ucciso, a soli 49La, pure lui di, mentre percorreva a piedi a bordo strada la Statale 172. All’imputato, oltre al reato di omicidio stradale, il Pubblico Ministero titolare del procedimento penale, la dott.ssa Francesca Colaci, ha contestato anche la guida in stato di ebbrezza essendogli stato riscontrato dagli agenti della polizia locale di, che hanno rilevato il sinistro, ...

Un Ufficiale di 29 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion in retromarcia sulla banchina del porto di Salerno Come riporta 'Gazzetta del ...

..." visto che abbiamo 132 varietà e otto razze iscritte nel registro nazionale e abbiamo11,... La tre giorni nel cuore della Valle d'Itria sarà occasione di confrontobiodiversità con i ......- visto che abbiamo 132 varietà e otto razze iscritte nel registro nazionale e abbiamo11,... La tre giorni nel cuore della Valle d'Itria sarà occasione di confrontobiodiversità con i ...

Il pirata che ha investito e ucciso il tredicenne a Finocchio era senza patente RomaToday

Bambino di 13 anni investito e ucciso da auto pirata sulla Casilina ... Fanpage.it

«Ciò che piace o è peccato o fa male», protestava, ridendo, un mio prozio che aveva «studiato» a Parigi non dando un esame, divertendosi come (non) si deve e rientrando in Sicilia, senza un soldo ma f ...La Croce Rossa di Santa Severa l’ha accompagnata al San Paolo dove poi è stata elitrasportata al Gemelli: è in codice rosso Dopo gli incidenti mortali che hanno insanguinato le strade di Santa Marinel ...