Invasi da acqua e fango | Roma in in tilt | gente senz’acqua VIDEO

Leggi su notizie

(Di venerdì 22 settembre 2023) Si rompe un grosso tubo nella parte ovest della città in un quartiere molto conosciuto, da molte ore le persone per strada furiose Ore e ore di tragedia vera. All’improvviso, poco dopo le cinque del pomeriggio è scoppiato l’inferno nella capitale, in una delle zone più popolare. Una grossa tubatura d’è andata in frantumi ed è scoppiato il panico, con un vero e proprio fiume artificiale che si è formato portando con sé litri e litri di. Nel giro di pochissimi minuti le strade a Monteverde, uno dei quartieri più popolati diè andato letteralmente nel panico. Un tubo si è rotto e aè scoppiato il panico (Facebook Notizie.com)Un’onda diche ha sommerso strade e tantissime macchine. Si è rotta una “conduttura ...