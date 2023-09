Inter | Wanda e Icardi a processo contro un giornalista | Spalletti chiamato a testimoniare

(Di venerdì 22 settembre 2023) Prosegue la vicenda legale che vede coinvoltiNara e Mauro. Tempo fa, i due avevano denunciato undi Cronaca Vera per...

In questi giorni si è discusso molto di Wanda Nara e le notizie dall'Argentina rivelavano informazioni preoccupanti. Nel frattempo il marito Mauro ...

Personaggi tv. Wanda Nara in ospedale , interviene l’ex marito e lascia tutti a bocca aperta . La moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara , si è fatta ...

La seconda giornata della Festa del Fatto in corso a Roma alla Casa del Jazz entra nel vivo con la prima intervista politica. Alle 12 di sabato 9 ...

... ndr) accusato dalla coppiaNara e Mauro Icardi di averli diffamati attraverso la diffusione ... all'epoca in forza all', con alcuni compagni di squadra, in particolare Ivan Perisic e Marcelo ...... che prova a mettere i bastoni fra le ruote tra lei e l'ex bomber di PSG ed. La rivelazione del rapper L - Gante: cosa ha detto suNara . La risposta diNara al rapper L - Gante . ...

Diffamazione di Wanda Nara e Icardi. Mezza Inter del 2018 ... MalpensaNews.it

Processo diffamazione, Wanda e Icardi contro il giornalista: all’udienza attesi tanti ex Inter fcinter1908

Prosegue la vicenda legale che vede coinvolti Wanda Nara e Mauro Icardi ... dal pubblico ministero mentre la difesa ha chiesto di sentire l’ex-allenatore dell’Inter Luciano Spalletti, il vice Marco ...Wanda Nara e Mauro Icardi hanno da tempo denunciato un giornalista ... ha chiesto di sentire l’ex-allenatore dell’Inter Luciano Spalletti (oggi ct della Nazionale), il vice Marco Domenichini e i due ...