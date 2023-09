Inter | Vidal contro Inzaghi | «Sanchez con quell’allenatore non si rimetterà»

(Di venerdì 22 settembre 2023) Le parole di Arturo, ex centrocampista dell’, su Alexis: «Se sta bene deve giocare, ma con…» Arturo, nel corso di una diretta sul canale Twitch di Red Gol, ha parlato dell’arrivo di Alexisall’, non senza lanciare una frecciata a Simone. Di seguito le sue parole. «Alexissiin forma all’? No, conno, ma Alexis se sta bene deve giocare perché è molto bravo». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Dopo essersi svincolato a parametro zero dal Flamengo, Arturo Vidal trova una nuova squadra in Brasile . Il centrocampista cileno (36 anni ex...

Arturo Vidal ha lascia to il Flamengo , club in cui era andato dopo la sua parentesi di due anni all’ Inter . Il cileno però rimane sempre in ...

Un lungo trascorso in bianconero per Arturo, poi l'a distanza di anni. La sua fede non è mai stata dichiarata ma una cosa è certa: il forte pensiero di rivalità verso il Milan, vista come una diretta concorrente delle sue ex squadre,...Il centrocampista cileno ex Juventus ed(attualmente ai brasiliani dell'Athletico Paranaense), Arturo, ha attaccato duramente il Milan, per la sua prestazione in Champions League contro il Newcastle . Al canale Twitch di Red ...

Vidal: "Sanchez all'Inter è l'unico che pensa, gli altri sono come robot. Con Inzaghi non può... Fcinternews.it

Vidal: “Sanchez Se in forma deve giocare. Unico all’Inter che svolta, gli altri robot” fcinter1908

Dal Milan all'Inter, passando per la Lazio, l'Atalanta, la Fiorentina e il Napoli campione d'Italia. La Roma ha mantenuto i prezzi di un anno fa, così come Verona, Lecce, Monza e Torino. Prezzi folli ...Arturo Vidal, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato in diretta su Twitch di RedGol della sfida tra il Milan e Newcastle di martedì scorso: "La peggiore partita della storia della Champions League.