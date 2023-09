Inter | Mkhitaryan si schiera sul genocidio in Armenia

(Di venerdì 22 settembre 2023) La presa di posizione di Henrikh, centrocampista dell’, sulnella sua. I dettagli in merito Henrikh, centrocampista dell’, si è schiarato contro ilintramite un post su Twitter. PAROLE – «120mila civili, tra cui 30mila bambini, sono sotto attacco militare nel territorio del Nagorno-Karabakh. L’Azerbaijan ha ripreso a bombardare civili e infrastrutture civili dopo nove mesi di blocco deliberato, carestia e negazione dell’accesso umanitario. Lo hanno detto gli esperti: questo è un. Invito i miei tifosi, il mondo dello sport e i colleghi dei media a reagire e a contribuire a diffondere la voce per ripristinare la pace. I bambini NON sono un bersaglio, eppure ...

