Inter | il mercato si prende il campo | gli acquisti pronti per l'Empoli

Commenta per primo Archiviata la Real Sociedad , Inzaghi è pronto a varare una nuova, imbottita di nuovi acquisti. Nella gara con l'Empoli dovrebbero trovare spazio Sommer, Pavard, Frattesi, Sanchez e Thuram, arrivati tutti in estate. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.... pesanti per la categoria come l'esperto difensore Krajnc, il giovane Pompetti, mediano dall'... Il: praticamente è stata confermata la rosa dell'anno scorso seppur con un addio pesante, ...

La Repubblica - Turnover scientifico per Inzaghi e Pioli: la strategia è nata sul mercato Fcinternews.it

Raine ha trovato un fondo mediorientale pronto a comprare l'Inter alle condizioni di Zhang Calciomercato.com

Bel colpo di mercato del San Stino: il ds Andrea Borgolotto ha trovato l'accordo con il difensore Alex Biasi Manolache, l'anno scorso prima al CLS e poi alla Julia Sagittaria. Classe '96, centrale, ha ...Il portiere camerunense inguaia ancora una volta il Manchester United: che fine ha fatto il portiere della scorsa stagione