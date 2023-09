Inter | Calhanoglu recuperato per Empoli | il turco è pronto a tornare titolare

Buone notizie per l' Inter , che recupera Hakan Calhanoglu . Oggi il centrocampista turco si è regolarmente allenato in gruppo ad Appiano...

Padovan ha detto la sua in vista di Empoli-Inter, parlando nello specifico di Frattesi ma non solo. Il suo pensiero anche sull’eventuale sostituto ...

Calhanoglu è imprescindibile nel centrocampo dell’Inter e l’assenza in Champions League ha evidenziato questo fattore. Le ultime in vista di ...

Calhanoglu non ha giocato sul campo della Real Sociedad per via di un risentimento che sembra non preoccupare particolarmente. Il turco ha preferito ...