Intelligenza artificiale | alla guida del futuro dell' Iit

(Di venerdì 22 settembre 2023) L'Istituto italiano di tecnologia celebra i 20 anni. Da ErgoCub, il roboto umanoide per la sicurezza sul lavoro, alle nuove frontierea chimica dei materiali biodegradabili: sarà l'AI a trainare i progetti di ricerca

In un mondo sempre più connesso, le nostre esperienze Online stanno subendo una trasformazione epocale grazie al l’Intelligenza Artificiale . Bing ed ...

(Adnkronos) – Microsoft ha annunciato l’unificazione di tutte le funzionalità di AI in Microsoft Copilot, il “compagno” di Intelligenza ...

Uno studio del Cefriel traccia la via per un utilizzo etico e consapevole dell'AI nelle imprese, promuovendo consapevolezza, accettazione e riduzione ...

Sono davvero spiacente di deludere le tue aspettative sul mio conto ma di intelligenza artificiale non ho capito nemmeno io un granché. Stai ...

(Adnkronos) – Un’associazione di scrittori di narrativa statunitensi, tra cui noti autori come John Grisham, George R.R. Martin e Jodi Picoult, ha ...

... cripto miner con sede in Germania, in un'azione di sostegno alle iniziative di(AI). In un post sul blog del 21 Settembre, Tether ha dichiarato che l'investimento strategico ...Quello richiesto nelle grandi fiere internazionali sono esposizioni di agricoltura di precisione o applicazioni dell'oppure agroalimentare. Ed è proprio su questo che la ...

YouTube vuole aiutare i creator con l'intelligenza artificiale WIRED Italia

Amazon porta l’intelligenza artificiale generativa dentro Alexa Il Sole 24 ORE

Diversi scrittori famosi hanno deciso di fare causa a OpenAI. Molti autori ritengono che stia violando il loro copyright.Alla vigilia del IX congresso dell’Asso Dpo abbiamo intervistato il presidente Matteo Colombo per conoscere le novità del settore .