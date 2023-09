InFiniti | recensione | Leopardi e l’amore nella nuova commedia di Cristian De Mattheis

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ladi, storia d’amore diretta da Cristian Deche gira su se stessa e intorno ai cuori dei 5 protagonisti: presentato a Venezia 80, nel cast Francesca Loy, Federico La Pera e Ignazio Moser Sotto il segno di GiacomoRoberta (Francesca Loy) Davide (Federico La Pera) stanno felicemente insieme da quattro anni, ovvero da quando si sono incontrati e innamorati al Museo di Casaa Recanati. Oggi Davide sta cercando di affermarsi come pittore, mentre Roberta, nonostante la sua passione letteraria, è diventata un’agente immobiliare e lavora nell’agenzia di Jacopo (Gabriele Rossi), sposato con la ricca e annoiata Greta (Michela Persico) ma segretamente innamorato di lei. Quando Roberta scopre che Davide all’inizio della loro relazione l’ha tradita, il rapporto tra i ...

... Marocco, Belgio, Danimarca 2022 - 122 - ( la) - 3.8/5 (Brunella De Cola) Felicità - Italia 2023 - 104 - ( la) - 2.5/5 (Federico Rizzo)- Italia 2023 - 106 I ......per celebrare i 50 anni dell'uscita dell'album dei Pooh "Parsifal" ( leggi qui la). Uno ... L'ORA SOLO CARI RICORDI IO E TE PER ALTRI GIORNI LA LOCANDA LEI E LEI Lato B: COME SI FA...

InFiniti: una clip in esclusiva del film di Cristian de Mattheis Cinefilos.it

MythForce, per il potere di Grayskull, recensione ilVideogioco.com

Ecovacs Deebot X2 Omni è il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma dell'azienda. Nuovo formato, nuovi sensori, navigazione più precisa e nuova base autopulente per una pulizia mai vist ...In Sex Education 4 la parola d'ordine è inclusione!