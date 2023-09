Incidente Frecce Tricolori | operato il fratello della bimba morta

Leggi su agi

(Di venerdì 22 settembre 2023) AGI - Il bambino coinvolto nell'di Caselle - costato la vita alla sorellina di 5 anni - questa mattina è stato sottoposto a un intervento chirurgico programmato di innesto di tessuto amniotico da parte dei chirurghi plastici. Il giovane è in condizioni generali stabili, seguito dalle psicologhe cliniche, e per il momento resta ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Regina Margherita di Torino per motivi precauzionali e di monitoraggio. La mamma è, invece, ricoverata al reparto di chirurgia plastica dell'ospedale Cto, dove ogni giorno le vengono medicate le ustioni. Le sue condizioni generali sono stabili e anche lei, come il figlio, è seguita dalle psicologhe cliniche.