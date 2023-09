Incendio a Zanica | bruciano 100 balle di fieno e una tettoia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 settembre 2023). 100dibruciate e unadistrutta: è il bilancio dell’che si è verificato in una cascina diintorno alle 12.30 di venerdì (22 settembre). Le fiamme, scaturite per cause ancora da chiarire, hanno fatto bruciare la paglia che si trovava esternamente rispetto alla stalla (sita in in via Molino del Bosco), la quale è stata salvata dal rogo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Una volta circoscritto l’, i pompieri hanno iniziato la fase dello smassamento e della bonifica. L’intervento, al quale han preso parte i Vigili del fuoco del Comando di Bergamo, il distaccamento di Dalmine, i volontari di Treviglio, Madone e Gazzaniga, è durato diverse ore.