Incendi | a Cefalù turisti evacuati via mare

"Occorre organizzare una protesta generale davanti all' inerzia colpevole dei vari governi regionali. Mi dispiace tanto. Tra Incendi e calo ...

...una discussione tra il vescovo die il governatore della Sicilia riguardo all'azione governativa. Nel frattempo, sono state mobilitate numerose squadre e risorse per contrastare gli, ...... sempre a causa di un incendio, è stato chiuso il tratto della A20 Palermo - Messina compreso traa Castelbuono. Il capoluogo della Sicilia non è l'unico interessato dagli, che in ...

Meteo Palermo e provincia: forti venti, è allerta rischio incendi Cefalu & Madonie Web