“In tv | ecco dove andrà” Barbara D’Urso | la soffiata dal mondo della televisione

(Di venerdì 22 settembre 2023) Francesca Cipriani e laboom su. L’addio, o meglio la ‘cacciata’ di Carmelita da Mediaset è stato uno degli eventi recenti più inattesitv italiana. E si fa ancora un gran parlaresua sostituzione con Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Dopo un avvio incoraggiante, infatti, l’ex volto de La7 è andata incontro ad alcune difficoltà. La Vita in Diretta e Alberto Matano volano e le lasciano solo le briciole. E ora c’è chi chiede a gran voce il ritorno dia Canale 5. Ma non sarà così. La decisione di privarsi diè arrivata dall’alto, direttamente da Pier Silvio Berlusconi che, a differenza di papà Silvio, non ha mai amato il suo modo di fare tv. La stessa conduttrice non ha nascosto il suo dolore ...