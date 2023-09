In Nagorno Karabakh la Russia non si è mossa

(Di venerdì 22 settembre 2023) Per decenni ha mantenuto rapporti con Armenia e Azerbaijan, contribuendo a garantire la pace nella regione: la guerra in Ucraina ha cambiato tutto

Le truppe azere sono vicine alla capitale Stepanakert e sono in corso trattative per la gestione dei civili armeni: molti temono una catastrofe ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Nonostante il cessate il fuoco in Nagorno - Karabakh , i s eparatisti irriducibili non vogliono deporre le armi e ...

“Ci vorrebbe un miracolo per realizzare davvero l’integrazione degli armeni in Nagorno-Karabakh . Anche trovando un accordo di pace, si tornerà a ...

Il vescovo teme che l'attacco insia solo l'inizio. "Erevan non è stata ancora toccata ma aver attaccato l'Artsakh non significa che gli azeri non attaccheranno l'Armenia in un ...Il destino della Repubblica armena dell'Artsakh (), già mutilata di gran parte del suo territorio dall'offensiva azera del settembre - novembre 2020, era segnato dalla fine del marzo 2022, quando Mosca ha preso atto del fallimento ...

Tregua in Nagorno-Karabakh. Armenia: "Baku fa pulizia etnica, possiamo accogliere 40mila famiglie" RaiNews

Spunta la tregua nel Nagorno-Karabakh. L'Armenia pronta a esplodere Avvenire

Per decenni ha mantenuto rapporti con Armenia e Azerbaijan, contribuendo a garantire la pace nella regione: la guerra in Ucraina ha cambiato tutto ...Agenzia Erevan, 22 set. Le forze speciali della polizia armena hanno arrestato stamattina all’alba uno dei leader dell’opposizione del Paese, Andranik Tevanyan, dopo che il politico e persone a… Leggi ...