In fiamme | la recensione | su Netflix una storia vera tra eros e thanatos

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ladi In, miniserie in sei episodi che ripercorre un caso di cronaca nera che ha sconvolto la Catalogna, conosciuto come Il delitto della Guardia Urbana. Il 4 maggio 2017 venne ritrovato il corpo senza vita, carbonizzato all'interno di una macchina, del poliziotto Pedro Rodriguez, trentottenne che serviva nei ranghi della Guardia Urbana di Barcellona. Le indagini dietro quella macabra morte hanno condotto fin da subito alla figura di Rosa Peral, la donna che amava e che contava di sposare il prima possibile, e a quella del suo amante, Albert Lopez. Tutti e tre, vittima e accusati, militavano tra le fila delle forze dell'ordine. Come vi raccontiamo nelladi In, Rosa era stata spinta ad arruolarsi in polizia dal suo ex marito, Javi, che …