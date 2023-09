In Campania torna l’obbligo di indossare la mascherina negli ospedali

Leggi su zon

(Di venerdì 22 settembre 2023) Intodile mascherine di protezione nelle struttureere per chi ci lavora, per i pazienti e per chi visita persone ricoverate – riporta ANSA -. Sono esclusi daldellai bimbi di meno di 6 anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con la. C’è anchedi eseguire il tampone diagnostico per il covid a chi entra nel pronto soccorso ed è affetto da stato febbrile e una sintomatologie delle vie respiratorie. Di seguito le parole di Antonio Postiglione, direttore generale per la tutela della salute e coordinatore del sistema sanitario della: “I numeri del covid restano ampiamente gestibili oggi, c’è un lieve ...