Imelda | Dal diploma a 90 anni alla cattedra da maestra per un giorno

(Di venerdì 22 settembre 2023)Starnini, l’incredibile storia di una 90e l’esperienza indimenticabile daper unStarnini, a 90, ha dimostrato al mondo intero che non c’è età per perseguire i propri sogni e raggiungere obiettivi importanti nella vita. Dopo aver ottenuto ildi maturità con un risultato di 76/100 lo scorso luglio presso l’Istituto San Francesco di Sales di Città di Castello,ha coronato un altro sogno di una vita. La mattina del 13 settembre, con il supporto e l’accompagnamento di sua figlia, Sara Mercatelli,si è presentata puntuale al suono della campanella nella scuola primaria di Userna, situata nella città di Città di Castello. La sua missione del ...

... sceltasindaco Luca Secondi e dall'assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo Carletti, per inaugurare il nuovo anno scolastico. In questo modo,ha coronato, seppure per qualche ora, il sogno ...Starnini, classe 1933, ha coronato un altro sogno dopo il diploma preso con 76/100 lo ... riqualificata completamente grazie al finanziamento ricevutoMinistero Università e Ricerca (MIUR),...

Maestra per un giorno. Dopo il diploma di maturità a 90 anni, oggi Imelda Starnini ha coronato un altro sogno: si è seduta dietro la cattedra della scuola Primaria di Userna e ha augurato buon anno ...