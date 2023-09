Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 settembre 2023) Stop ai respingimenti indiscriminati alle frontiere. La Corte di Giustizia dell'Unione europea boccia i divieti di ingresso dei migranti da parte della Francia al confine con l'Italia. Per i giudici del Lussemburgo la direttiva «rimpatri» va applicata a qualunque cittadino di un Paese terzo che sia entrato nel territorio di uno Stato membro. Anche se il suo soggiorno è irregolare, il migrante deve essere oggetto di una decisione di rimpatrio e deve, in linea di principio, poter beneficiare di un certo termine per lasciare volontariamente il territorio. Insomma, l'allontanamento forzato avviene solo in ultima istanza.