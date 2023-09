(Di venerdì 22 settembre 2023) Introduzione: In un mondo dove tutti sono sempre connessi, dall’ultimo messaggio su WhatsApp ai giochi nei casino online, esiste un’onda crescente di individui che abbracciano un percorso meno tradizionale. Benvenuti nel mondo sotterraneo dei nomadi, i visionari che sfruttano le metropoli come laboratori viventi per esplorare nuovi modi di vivere. Un Codice Postale? No, Grazie! Dimentica l’idea di essere ancorato a un solo luogo. Per ilurbano 2.0, ogni codice postale è un nuovo capitolo, una nuova storia. Utilizzando piattaforme di house sharing e persino scambi di case, questi pionieri sperimentano nuovi ambienti come chi cambia canale sulla televisione. Le Statistiche Parlano Chiaro Con l’ultimo sondaggio di Remote Year, un’organizzazione che facilita il lavoro remoto, si stima che circa il 60% dei lavoratori under 40 è ...

Sul suo sito internet, Davide Benaroio scrive alla voce “Chi sono?”: “Non è facile rispondere a questa domanda. Almeno, per me non lo è mai ...

Alle ore 10.00 - 16.00 Incon la cameriera In macchina con l'artista Claudia Fabris, ... Claudia Fabris vive gentilmente. Ci sono due luoghi in cui si sente veramente a casa, la lingua ...in Mongolia Con i suoi indimenticabili paesaggi, L'ultima luna di settembre vi porterà nel ... Nota per le ampie steppe e la cultura, si mostra, nel film, in tutta la sua bellezza: ...

Il Viaggio di un Nomade 2.0: Alla Scoperta di Microcosmi Urbani Alternativi Nuova Società

“Il viaggio”. Con i piedi e con la fantasia La Provincia di Como

Bud Spencer Blues Explosion – “Insynthesi” è il nuovo singolo in uscita oggi giovedì 21 settembre che anticipa l’album “Next big niente” fuori il 27 ottobre per La Tempesta Dischi. Il nuovo tassello ...Arriva dalla lontana Mongolia L'ultima luna di settembre, esordio nella regia dell'attore e scrittore Amarsaikhan Baljinnyam, che ambienta in un villaggio rurale una storia di rapporti familiari e di ...