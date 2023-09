Il viaggio da record di “Azzurro…storie di mare” termina ad Ischia

Secondo le previsioni, saranno circa 12 milioni le persone che si metteranno in viaggio in questo fine settimana da bollino rosso sulle principali ...

Lupo del viaggio da record , arriva la drammatica notizia che lascia tutti inevitabilmente senza parole: scattano gli arresti In molti lo ...

(Adnkronos) – Il Lupo del viaggio da record di 1.900 chilometri, emigrato in Ungheria dal cantone dei Grigioni, in Svizzera, è stato presumibilmente ...

L'animale, migrato dalla Svizzera in Ungheria, aveva percorso 1.900 km, la distanza più lunga mai registrata per un Lupo in Europa. Arrestati il ...