(Di venerdì 22 settembre 2023) Una bambina di otto anni, Aditi Shankar, è diventata la prima persona del Regno Unito a ricevere un tipo speciale didiche non richiede l'assunzione di farmaci a lungo termine per fermare ildell'organo. La rivoluzionaria tecnica, utilizzata poche altre volte nel mondo, è...

In occasione dei suoi cinquant’anni di vita, il principe Daniel di Svezia si è concesso ai riflettori per rilasciare la sua intervista più aperta. ...

... nelle situazioni più gravi l'unica possibilità di sopravvivenza è legata aldi fegato. ... Nei casi più gravi, possono verificarsi danni agli organi vitali come il fegato e il, mettendo a ...... nelle situazioni più gravi l'unica possibilità di sopravvivenza è legata aldi fegato. ... Nei casi più gravi, possono verificarsi danni agli organi vitali come il fegato e il, mettendo a ...

Il trapianto di rene che "cambia tutto" evitando il rigetto (ma ha dei rischi) Today.it

Trapiantato di rene 18 anni fa: oggi premiato per l'attività sportiva Prima Novara

La maggior parte dei trapianti resta ancora legata alla "morte cerebrale" con prelievo dell'organo a cuore battente; questo caso invece comporta la donazione "a cuore fermo", già in crescita per ...Il lanuseino 61enne Bruno Piras è il paziente nefropatico più anziano ogliastrino, nonché trapiantato non una, ma due volte. Sempre in prima linea per la sanità ogliastrina, Piras racconta il suo ...