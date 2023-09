Il sindaco di Bologna Matteo Lepore al TPI Fest 2023 | “”

(Di venerdì 22 settembre 2023) “La chiusura della Magneti Marelli? È una cosa gravissima, stiamo combattendo un battaglia per tutti noi”: così ildial TPI, che stasera, venerdì 22 settembre, ha preso il via presso la Tettoia Nervi, in piazza Lucio Dalla, proprio nel capoluogo dell’Emilia-Romagna. “Già in occasione del terremoto di 10 anni era successa una cosa gravissima quando avevano deciso di spostare le macchine delle fonderie e portarle a Bari sfruttando una disgrazia come il sisma” ha aggiunto il primo cittadino bolognese. “Poi è arrivata questa scelta improvvisa decidendo di chiudere lo stabilimento e portando tutto a Bari. Noi abbiamo detto tre cose fondamentali lo stabilimento non è proprietà della Magneti Marelli ma della comunità. Non si può chiudere e andarsene ...

In sala Rossa a Palazzo d’Accursio il sindaco Matteo Lepore ha consegnato la Turrita d’argento a Samuel Pinto , esule cileno, attivista per il ...

Dopo l'incontro acon il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ilGian Carlo Muzzarelli ribadisce il giudizio su come il Governo sta affrontando la gestione dell'accoglienza dei ...'Nell'incontro di oggi con il ministro Piantedosi abbiamo ribadito alcune delle questioni per noi fondamentali in questa fase per la gestione dell'emergenza migranti, a partire da quella sanitaria. Ci ...

Migranti, il sindaco di Bologna Matteo Lepore: "Io non li voglio per strada! Ne ho mille in più di quelli che dovrei avere" La7

Migranti, il j'accuse del sindaco: "L'opposizione sobilla le proteste". La replica: "Lo dimostri" BolognaToday

Bologna, 22 set. (askanews) – “Noi prendiamo atto positivamente di alcune risposte ad alcune questioni che abbiamo posto. La prima è quella che verrà reso permanente, come da tempo chiedevo, un tavolo ...Bonaccini: "Chiesto un tavolo operativo permanente nazionale e locale, con l'impegno ad aumentare le risorse per l'accoglienza dei minori non accompagnati. Accoglienza diffusa e no grandi centri" ...