Il salario minimo da Maduro? Meno di 1 euro al mese

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 22 settembre 2023) Brasile: oggi la Corte Suprema brasiliana vota sulla depenalizzazione dell’aborto Oggi in Brasile l’aborto è consentito solo in tre casi: quello di stupro, rischio per la vita della donna, e quello di anencefalia – quando il feto ha il cervello non sviluppato. Se la Corte Suprema voterà a favore, l’aborto sarà depenalizzato fino alla 12a settimana di gravidanza. Paradossalmente in Cile hanno invece aggiunto norme alla bozza della nuova Costituzione che potrebbero rendere illegale l’aborto. Brasile: la Corte Suprema respinge la legge anti indios La legge proponeva di limitare questi diritti alle terre che i popoli indigeni occupavano il 5 ottobre 1988, quando fu promulgata l’attuale Costituzione. Questa tesi – considerata incostituzionale dagli indigeni, poiché non riconosce i loro diritti sulle terre che occupavano molto prima del 1988 e dalle quali, in molti casi, furono espulsi ...