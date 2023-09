Il ritorno dei Take That

Leggi su funweek

(Di venerdì 22 settembre 2023) Isono tornati! La band inglese ha annunciato un gigantesco tour negli stadi e nelle arene per il 2024 assieme al loro nono album in studio This Life, in uscita il 24 Novembre. Per celebrare la notizia ihanno anche svelato il loro nuovo singolo Windows. This Life On Tour vedrà il trio (Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald) esibirsi per 29 date in 15 città tra Irlanda e Regno Unito. La band sarà accompagnata in questo tour da un ospite veramente speciale, Olly Murs. Il nuovo singolo dei, Windows, li vede riuniti per la prima traccia inedita in più di cinque anni. Windows è un bel brano che racconta la storia di chi emerge dall’oscurità alla luce. Un familiare falsetto risuona sulle note iniziali di Windows: è il segno di una nuova era carica di ...