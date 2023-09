Il prof è malato e invia certificati brevi La scuola | Non possiamo chiamare i supplenti La protesta dei genitori

(Di venerdì 22 settembre 2023) E' polemica al liceo Alberti - Dante. Lo scorso anno scolastico, alcune classi fino a fine novembre svolsero poche ore di italiano. Le famiglie: "Non vogliamo fare il bis". I sindacati: "Lapuò ...

L'attore e la cantante sono stati accusati dal veterano di guerra Carl Westcott di aver approfittato della sua debolezza per acquistare la sua enorme ...

E' polemica al liceo Alberti - Dante. Lo scorso anno scolastico, alcune classi fino a fine novembre svolsero poche ore di italiano. Le famiglie: "Non vogliamo fare il bis". I sindacati: "La scuola può ...... presidente del Consiglio Comunale di Santeramo per gli indirizzi di saluto; il. Gian Paolo ... In Piazza Garibaldi alle ore 20.30 la compagnia Fili d'argento rappresenterà il "Immaginario", ...

Il prof è malato e invia certificati brevi. La scuola: “Non possiamo ... LA NAZIONE

Cuore malato a destra: Aimisei sorride grazie al Prof. Pak a Massa ... LA NAZIONE

E’ polemica al liceo Alberti-Dante. Lo scorso anno scolastico, alcune classi fino a fine novembre svolsero poche ore di italiano. Le famiglie: “Non vogliamo fare il bis”. I sindacati: “La scuola può c ...Palermo, 20 settembre 2023 - All’AOU Policlinico "Giaccone" di Palermo sono stati avviati due protocolli sperimentali di immunoterapia all'avanguardia nella lotta contro il mieloma multiplo. L’Azienda ...