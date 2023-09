Il primo sintomo di cancro ai polmoni che viene spesso sottovalutato | lo rivelano gli oncologi

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 22 settembre 2023) La diagnosi precoce può fare la differenza contro un nemico come ilai. Ecco le avvisaglie che devono far scattare l’allarme. Ildel polmone è una delle principali cause di morte per tumore, in Italia e non solo. Le stime di Airtum (Associazione italiana registri tumori) parlano di 43.900 nuove diagnosi di tumore del polmone nel 2022: 29.300 negli uomini e 14.600 nelle donne. Si tratta del 15% di tutte le diagnosi di tumore negli uomini e del 6% nelle donne. Queste statistiche sono tristi, ma c’è una ragione per cui ildel polmoneprogredisce oltre il punto in cui è curabile: i primi segni sonotrascurati o del tutto ignorati. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni per il tipo più comune didel polmone è del 65% se ...