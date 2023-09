Il prezzo del gas torna a sfiorare i 40 euro e poi scende

Il prezzo del gas chiude in rialzo con gli operatori che guardano all'interruzione prolungata per manutenzione di alcuni impianti in Norvegia. Ad ...

... da adulta, non riesco ancora a capire come i responsabili delle indicazioni GPS eponte ...solo 899 16 Set 2023 Il MacBook Air M1 nella versione da 256 GB torna con 380 di sconto rispetto al...Ai suoi clienti, l'azienda di San Francisco propone i propri servizi in pacchetti conin ... l'azienda californiana ha sofferto nel corso2023 il rallentamento legato all'aumento dei tassi ...

Prezzo del petrolio sopra i 90 dollari al barile Agenzia ANSA

OnePlus 9: prezzo crollato: oggi costa meno della metà Libero Tecnologia

Il costo del melafonino che vanta veri e propri adepti in giro per il mondo Il prezzo per i modelli base parte da circa mille euro, mentre le versioni Plus o Pro possono arrivare a costare quasi ...In questi ultimi giorni l'operatore telefonico virtuale NTmobile ha reso disponibile una nuova offerta di rete mobile dal prezzo piuttosto basso. Stiamo parland ...