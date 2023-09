Il prezzo degli iPhone 15 su Amazon con ottimi tempi di consegna

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023) Qual è il15 su? Siamo al day one delle vendite per i melafonini di ultimissima generazione e in molti si riverseranno sul noto store per conquistarsi il proprio modello preferito. In questo momento, il costo delle ammiraglie Apple non poteva che essere quello di listino ma è importante precisare che i lorodisono davvero, considerando che invece sul sito ufficiale dell’azienda di Cupertino si dovrà attendere anche fino a fine ottobre per vedere arrivarsi a destinazione la variante prescelta. Il15 super la versione standard da 128 GB è quello di 969 euro. L’attuale disponibilità della variante è per tutte le colorazioni ...