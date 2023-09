Il poliziotto che ha spiegato all’attivista di Ultima Generazione perché non possono bloccare il traffico | «Secondo loro era colpa del 118»

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 settembre 2023) Alessandro Palmieri è l’agente della volante del commissariato di Cinisello Balsamo che haagli attivisti dinon potevanoila Milano. Su viale Fulvio Testi l’attivista provava a giustificare il blocco che stava frenando la corsa di un’ambulanza: «Noi abbiamo chiamato il 118 per far sì che le ambulanze non passassero di qua». L’agente risponde: «Ma non decidete voi le tratte delle ambulanze, devono passare di qua». L’attivista allora chiede aldi poter riprendere il blocco. La replica: «No non potete rimettervi. Io vi sposto prima che vi mettete, non ha senso che io sto qua a rischio che vi fate investire sotto la mia responsabilità per poi togliervi dopo. Ci stiamo prendendo in giro se facciamo così». ...