Il nostro calcio | sempre più squattrinato e meno interessante

(Di venerdì 22 settembre 2023) Diritti tv il piatto piange e ilpure L’Espresso, di Gianfrancesco Turano, pag. 57 La serie A non si farà prendere per il collo», ha dichiarato l’ad della Lega didi serie A Luigi De Siervo. Se solo bastassero i proclami, la vita dei club italiani non sarebbe un tirare a campare fra patrimoni impiombati dai debiti e deficit di conto economico. Gli aguzzini ai quali si riferisce la frase di De Siervo sono i network impegnati in una battaglia sui diritti tv a partire dal torneo 2024-2025. Il negoziato condotto su basi di trattative private dopo il bando pubblicato a maggio ha il suo prossimo appuntamento il 15 ottobre con tre possibili esiti. Primo, l’accettazione delle offerte al ribasso rispetto al triennio in corso. Secondo, il varo del canale della Lega, una sorta di “al lupo al lupo” vociato da tempo immemore che dovrebbe terrorizzare ...

Archiviata Empoli - Juventus con 3 punti, in Juvemania affrontiamo un tema che ha fatto discutere e infastidito non poco i tifosi milanisti:...

Diritti tv il piatto piange e il calcio pure L’Espresso, di Gianfrancesco Turano, pag. 57 La serie A non si farà prendere per il collo», ha ...

Milano, 23 set. - (Adnkronos) - "È una partita condizionata dal doppio errore commesso in occasione del gol. Contro il Milan non te lo puoi ...

Che poi è il problema del: i danari non corrono, i migliori non arrivano. Garcia ha chiuso male con Al - Nassr per rapporti difficili con i giocatori, gli ultimi anni non sono stati ...... che è stato oggetto di riqualificazione con fondi europei, ospiterà anche tornei die rugby ...concrete alle esigenze dei cittadini siciliani e contribuire alla riqualificazione del...

L'allenatore-filosofo italiano a Nizza: perché tanto stupore per un laureato nel mondo del calcio Vanity Fair Italia

Sul derby d’Olanda della vergogna, i fulmini di Marco Van Basten: “Fermiamo il nostro calcio” DerbyDerbyDerby

l Modena, con 3 vittorie e 2 pareggi, è momentaneamente terza, dopo Parma e Venezia. Una buona squadra e un buon gioco possono far sperareSi chiama Francesco Farioli. Ha 34 anni. È un cervello (calcistico e non solo) in fuga. Allena il Nizza e sta stupendo tutta la Francia. È diverso da tutti i suoi colleghi (anche) per una particolarit ...