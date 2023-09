Il nemico del Cav che ha trasformato il Colle | la storia proibita di Napolitano

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) L'unico comunista italiano ben accolto negli Stati Uniti. Basterebbe questo per riassumere chi e cosa è stato Giorgio. La verità però è molto più complessa di un aneddoto o di uno slogan: è fatta di sfumature e contraddizioni. Intellettuale cavallo di razza della sinistra napoletana, riformista poi migliorista, che prima obbedisce agli ordini di scuderia e vota sì ai carri armati di Mosca in marcia su Budapest nel 1956 e poi, 12 anni dopo si ribella all'amico sovietico che voleva fare altrettanto in Cecoslovacchia. Il ministro degli Esteri del Partito comunista italiano, "l'uomo delle istituzioni" di Botteghe oscure che più di ogni altro, pur già esponente della vecchia guardia rossa, ha giovato della caduta del Muro. Tra i pochi "presentabili" tra i compagni, è stato presidente della Camera, poi ministro, infine presidente della Repubblica. E proprio per ...