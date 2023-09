Il migliore hotel del mondo è sul Lago di Como

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il primo classificato tra i World's 50 Bests 2023 ha solo 24 camere, si affaccia suldied è di proprietà della famiglia De Santis, albergatori locali per i quali l'ospitalità è una missione permanente. Costruito nel XVIII secolo su un terreno un tempo di proprietà di Papa Innocenzo XI, l'edificio che oggi ospita il Passalacqua, così si chiama l', era un tempo la residenza di Vincenzo Bellini. Villa Passalacqua Acquisita dalla famiglia De Santis, già proprietaria del GrandTremezzo suldi, nel 2018 è diventata, grazie alla lungimiranza di Valentina De Santis, un rifugio unico nel suo genere. Valentina ne ha presto fatto il suo progetto di passione, dedicando innumerevoli ore alla creazione di una dimora di grande prestigio, ...

L’ hotel Cipriani di Venezia è stato votato dal sito francese “Le Liste” come il migliore al mondo. Per il Ministero del Turismo, ciò evidenzia la ...

È stata stilata la lista dei 1000 World’s Best Hotels. La sorprendente novità è che al numero uno c’è un hotel italiano. Scopriamo insieme di quale ...

Il migliore hotel del mondo si trova in Italia: è il Passalacqua, una struttura affacciata direttamente sul lago di Como ...