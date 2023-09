Il “macello dei diritti” di Asti | operai licenziati con un messaggio WhatsApp “Ci hanno proposto un contratto agricolo da 300 euro in meno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Macellano trecento maiali all’ora ma la nuova proprietà vorrebbe inquadrarli come florovivaisti. Accade agli oltre cento lavoratori deldi Baldichieri, in provincia di, che da 45 giorni protestano di fronte ai cancelli della propria azienda. “Quest’estate, mentre eravamo in ferie, abbiamo ricevuto ildal nostro datore di lavoro, la Fortes, che ci annunciava l’avvio della procedura di licenziamento” spiega Cristinel Ilie Covali, rsa Flai Cgil. La ditta è stata acquisita dal gruppo Cm ma la nuova proprietà vorrebbe che i lavoratori, per essere riassunti, siano inquadrati come agricoli e florovivaistici. “Ciimposto di firmare queloppure saremmo stati” attacca il delegato che insieme ai suoi colleghi ha respinto la proposta dell’azienda ...