Il Lecce continua a sognare | Oudin stende il Genoa

(Di venerdì 22 settembre 2023)(ITALPRESS) – Un gol dia 6 minuti dal 90? spinge ilal secondo posto in classifica per una notte. E' il miglior inizio della loro storia per i salentini che al Via del Mare stendono 1-0 unrimasto in dieci uomini per più di un'ora a causa dell'espulsione nel primo tempo di Martin. Baroni lancia l'algerino Touba che fa coppia con Pongracic per sostituire lo squalificato Baschirotto. Avanti non c'è l'infortunato Banda, tocca a Strefezza giocare nel tridente con Almqvist e Krstovic. Gilardino conferma l'undici che sabato scorso ha pareggiato con il Napoli: 4-4-2 con Gudmundsson e Retegui in attacco. Forcing delin avvio e primi tentativi verso la porta di Martinez: Strefezza calcia alto da fuori area, Krstovic debolmente tra le braccia del portiere. Ancora l'attaccante ...