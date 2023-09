Il governo strizza l’occhio all’evasione | in arrivo sanatoria per i commercianti non in regola con fatture e scontrini

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 22 settembre 2023) Commettere violazioni su, ricevute fiscali enon è poi così grave. Tanto ci pensa lo Stato, ovvero ildelle destre, a sistemare tutto con una bellache. Nelle ultime ore si è fatta largo l’ipotesi di uno sconto generoso per iche hanno commesso violazioni di questo tipo. La norma potrebbe entrare nel prossimo provvedimento su bollette e benzina ed è già prevista all’interno della bozza del decreto Energia atteso lunedì in Consiglio dei ministri. Lo sconto sarà di 1/18 del minimo edittale, ovvero la cifra più bassa, e non inferiore a duemila euro. Si prevede unaper ie per i titolari di altre attività, come alberghi e ...