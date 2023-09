Il cuore oltre l’ostacolo | il sostegno del pubblico spinge l’Atalanta europea

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 settembre 2023) Bergamo. Esordio vincente della Dea in Europa League. La formazione nerazzurra ha superato i polacchi del Rakow con due reti confezionate nella ripresa. In un Gewiss Stadium gremito, i ragazzi di Gasperini hanno disputato una prova dai due volti: una prima frazione di gioco non troppo convincente e una seconda arrembante. La squadra polacca è apparsa poca cosa, anche se durante il primo tempo ha contenuto senza troppi problemi le manovre atalantine, spesso lente ed inconcludenti. Nessun sussulto o difficoltà per il portiere avversario. La solfa è però cambiata nella seconda frazione di gioco, nella quale i Gasp boys hanno buttato il. E così dopo il vantaggio di De Ketelaere, i nostri sono andati sul velluto raddoppiando con Ederson e bombardando la porta avversaria in continuazione senza però riuscire a trovare ...