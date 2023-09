Il Covid torna a spaventare in Campania | De Luca | «Mascherine nei luoghi affollati» L’ipotesi nelle scuole

(Di venerdì 22 settembre 2023) Con il crescere dei dati che registrano i contagi da, cresce anche la preoccupazione, e si inaspriscono le misure volte a prevenire la diffusione del virus.strutture ospedaliere dellato l’obbligo di indossare ledi protezione in tutti i reparti per chi ci lavora, per i pazienti e per chi visita persone ricoverate. E oggi, 22 settembre, il governatore della Regione Vincenzo Deavverte: «Il dato di contagi è in crescita ed è da valutare con attenzione nei prossimi giorni con leriaperte. Credo che tra fine settembre e inizio ottobre avremo primi dati preoccupanti, dobbiamo stare attenti e prepararci alla campagna con il nuovo vaccino dal 1 ottobre». «La questionenon va drammatizzata ma non va ...

«I numeri del Covid restano ampiamente gestibili oggi, c'è un lieve aumento nelle degenze ordinarie, ma assolutamente restiamo a zero per la terapie ...

In Campania nelle strutture ospedaliere è tornato l’obbligo di indossare le mascherine di protezione contro il contagio Covid in tutti i reparti per ...

Il tema del rientro a scuola in tempi di Covid -19 continua a generare dibattiti e preoccupazioni. In un'intervista al Corriere della Sera, il ...

In Campania torna l'obbligo di mascherine in ospedale Postiglione: "Lieve aumento contagi ma zero terapie intensive" I vaccini nuovi arrivano la prossima settimana, prepariamoci a vaccinarci

