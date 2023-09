Il caso Elisa Claps in un podcast Dove nessuno guarda

Leggi su distantimaunite

(Di venerdì 22 settembre 2023)era tante cose. Era dolce. Aveva un sorriso per tutti. Sognava di diventare medico per poi partire per l’Africa e aiutare i più deboli. La chiamavano “Madre Teresa”. E lei ogni volta rispondeva: “faccio quello che posso”. Ingenua, nel vedere sempre e solo il bene e mai il male nel prossimo. Era la vittima imperfetta,. Nata a Potenza il 21 gennaio 1977. Avrebbe avuto oggi 46 anni. L’omaggio alla memoria diparte da qui. Da chi era. E da chi sarebbe potuta e voluta diventare. Se un giorno non fosse successo qualcosa di terribile che avrebbe spento, in un colpo solo, speranze e desideri di quella giovane ragazza potentina… La scomparsa diÈ il 1993.ha solo 16 anni all’epoca. Esce di casa per andare a messa la domenica del 12 settembre. ...